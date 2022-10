Postuladora a contralor: 15 aspirantes sin cumplir con requisitos de convocatoria

La comisión postuladora para contralor general finalizó la revisión de los 48 expedientes de los interesados para dirigir la Contraloría General de Cuentas (CGC).

Publicidad

Los integrantes de la postuladora decidieron separar, temporalmente, a 15 aspirantes a contralor general por no cumplir con requisitos de ley o de la convocatoria.

Los motivos por los que fueron excluidos son por no presentar declaraciones juradas, no incluir documentación que no tiene sanciones en las instituciones que han laborado o constancia de no tener impedimento para ejercer el puesto de contralor.

Mientras que otros expedientes no iban firmados por los interesados o no cumplían con la edad para el puesto.

Los profesionales que podrán solventar su situación de mañana al viernes son: Irma Consuelo Cristóbal, Jessica Manuela Álvarez, Edgar Rolando Zapeta, Efraín Ángel Matías, Gonzalo Ezequiel Rodríguez, Gustavo Alexander Orozco y Guillermo Ranferí Castillo.

También están José Domingo Conde, Jorge Anthony Villatorio, Julio Roberto de Paz, Mario René Álvarez, Pablo Rolando Soch, Óscar Hugo Werner, Rolando de Jesús de Paz y Wencesalo de Manuel Lemus.

De acuerdo con la comisión postuladora, 33 aspirantes cumplieron con los requisitos establecidos, por lo que hoy se harán públicos los listados.

Sin probabilidades ante postuladora

Al finalizar la revisión de los expedientes, los comisionados discutieron si los aspirantes podrían presentar nueva documentación para continuar en el proceso.

“Tenemos el listado de las personas excluidas a las que les tenemos que notificar las causas por las que están fuera del proceso. No es que vayan a subsanar, pero en algún momento pueda pasar que haya una diferencia entre algún documento y se someterá a votación”, comentó un comisionado.

La postuladora, además de instalarse tarde por el Congreso. Ahora va atrasada en el cronograma de trabajo debido a que integrantes de la misma se opusieron días después a la tabla de gradación.

El cambio de contralor se tiene que hacer el 13 de octubre, pero, debido al oficialismo en el Legislativo, será el subcontralor de Probidad, Mario Xocoy, quien asuma de manera interina hasta que los diputados elijan al nuevo jefe de la CGC para los próximos cuatro años.

Disputa por el cargo

De los aspirantes que cumplieron con los requisitos ante la postuladora, están la excontralora Nora Segura Monzón. La directora de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) Adriana Estévez Clavería, quien la nombró para ese cargo el presidente Alejandro Giammattei. Y el exviceministro de Educación Erick Mazariegos Salas, quien es integrante de la comisión de finanzas del partido Vamos.

(Visited 49 times, 49 visits today)

Publicidad