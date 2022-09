Archivo Nacional de Escocia hace público certificado de defunción de Isabel II

La monarca murió en su residencia privada del castillo de Balmoral.

Hora de la muerte: 15H10. Causa: “vejez”. Profesión: “Su Majestad la Reina”. El certificado de defunción de Isabel II, que falleció el 8 de septiembre a los 96 años, fue hecho público el jueves por el Archivo Nacional de Escocia.

Después de 70 años de reinado, Isabel II murió en su castillo escocés de Balmoral. Su fallecimiento fue anunciado por el Palacio de Buckingham a las 18H30 (17H30 GMT), pero se sabe que la primera ministra Liz Truss fue informada a las 16H30.

El certificado fue firmado por la princesa Ana, hija de Isabel II, que acompañó a la monarca durante sus últimas horas.

Su hijo mayor, ahora Carlos III, llegó a Balmoral al mediodía, pero sus otros hijos Andrés y Eduardo, así como el hijo mayor de Carlos, Guillermo, llegaron por la tarde. Enrique, hermano de Guillermo, llegó mucho después.

El castillo de Windsor, en las afueras del oeste de Londres, aparece en el certificado de defunción como su dirección “habitual”.

Isabel II pasó allí la mayor parte del tiempo desde el comienzo de la pandemia de covid-19, pese a que el palacio de Buckingham en Londres es generalmente la residencia principal de los monarcas británicos.

