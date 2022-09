Sin análisis, oficialismo se apresura a modificar Ley de Contrataciones en año electoral

En menos de una semana, la comisión legislativa de Finanzas y Moneda, liderada por el diputado del partido Vamos Cándido Leal y con apoyo del oficialismo, dio dictamen favorable

La alianza que mantiene la bancada del oficialismo con la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Unión del Cambio Nacional (UCN), Bienestar Nacional (Bien), Todos, el Frente de Convergencia Nacional-Nación (FCN-Nación), Humanista, Visión con Valores (Viva), Creo y Podemos permitiría que los alcaldes, ministros y otros funcionarios hagan compras sin controles de transparencia a meses de que inicie la convocatoria a las elecciones generales.

El oficialismo corre para aprobar de nuevo reformas a la Ley de Contrataciones, que ya fueron hasta rechazadas por el presidente, Alejandro Giammattei, por eliminar controles en el uso del presupuesto público.

Entre las modificaciones que se pretenden hacer en la Ley de Contrataciones está aumentar los montos de compras. Que deben supervisar las autoridades competentes, que es de Q900 mil y que pasaría a Q2 millones

Además, para las compras de baja cuantía, se incrementa el techo a Q35 mil; actualmente se mantiene en Q25 mil, al igual que las compras simplificadas sin que sobrepasen los Q125 mil.

En ese aspecto, organizaciones civiles y la oposición han denunciado que los funcionarios de turno fraccionan las compras en esos montos para evitar la fiscalización y por ende la calidad de los insumos que se adquieren.

Tampoco se obligaría a solicitar contrato escrito en compras que no sean mayores de Q125 mil y las compras que no sean mayores de Q35 mil no están obligadas a la suscripción de actas de negociación.

Sin mayores cambios por el oficialismo

La nueva propuesta del oficialismo es similar a la ley que Giammattei vetó meses atrás. Pero, de acuerdo con algunos diputados de la oposición, es para congraciarse con alcaldes, ya que el presidente le apuesta a integrarlos al partido oficial.

Samuel Pérez, diputado de Semilla, denunció que en la reunión de la comisión de Finanzas del Congreso el pasado lunes ya se tenía el dictamen sin que haya sido analizado por los integrantes. A pesar de que la propuesta tiene más de 140 artículos.

“Giammattei va por sus 200 alcaldes y lo hará de la única forma que lo sabe hacer y es comprándolos”, resaltó Pérez.

“Este es el tercer intentó para modificar la Ley de Contrataciones y una de ellas la tuvo que vetar Giammattei por el descontento que generaba. No hay que perderse, esta iniciativa no es para agilizar procesos, lo que se pretende es otorgar un módulo especial para que los alcaldes aliados al oficialismo. Que es la estrategia para conseguir votos, tengan facilidades de comprar”, señaló el diputado de oposición

