VIDEO. Momento en que motorista atropella a niño en Chisec

En redes sociales fue compartido un video que muestra el momento en el que un motorista arrolla a un niño que se cruzó la calle, sin la supervisión de un adulto, en Chisec, Alta Verapaz.

El accidente de tránsito quedó captado por cámaras de seguridad instaladas a cercanías de un mercado municipal de esa localidad de Alta Verapaz. El video fue compartido el sábado, 17 de septiembre de 2022, por la cuenta de Twitter Impacto Noticias GT.

En la grabación se observa cuandos dos menores juegan sobre la vía pública, abajo de la banqueta, uno de ellos empieza a cruzarse la calle en modo de diversión, en su primer intento logra atravesar al otro lado, pero cuando retornaba no se percató de que venía una motociclista a velocidad moderada y fue cuando lo atropelló.

El motorista no logró detenerse o esquivar al menor que intentó cruzar la calle. El pequeño quedó tendido a la mitad de la calle y fue auxiliado por el motociclista, quien lo levantó y empezó a buscar a los padres del herido. Segundos después se acerca una mujer y se lleva en brazos al niño.

Usuarios de las redes sociales reaccionaron a este accidente de tránsito y responsabilizaron a los padres del niño, quienes tendrían que haber supervisado a su hijo.

“Los padres son los responsables de velar por sus hijos. No hay nadie viendolos y todavía llega la señora a alegar”, “Y para variar el culpable es el motociclista, y no de los padres irresponsables que no ven al niño. Y que agradezcan que fue la moto que lo arrolló y no el microbús que pasó segundos antes”, “Irresponsable los papás, únicamente comprometen al del vehículo”, “Es evidente que los padres del niño tienen responsabilidad por no brindar el cuidado a su hijo”, dicen los comentarios en la publicación del video.