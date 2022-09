Británicos se levantan al alba para despedir a Isabel II

Tras once días de luto, los ciudadanos británicos dicen adiós a su reina.

Cientos de británicos se levantaron de madrugada este lunes para asistir al funeral de la reina Isabel II, “un pedazo de Historia”, y buscar los mejores sitios para ver el paso del féretro por el centro de Londres.

A pesar de la fría temperatura matinal en la capital británica, el público ya abarrotaba desde antes de las 07H00 (06H00 GMT) los alrededores del Palacio de Buckingham y de la Abadía de Westminster, donde tendrá lugar la ceremonia religiosa a partir de las 11H00.

La mujer, equipada de una silla y “mucha comida”, espera poder ver el ataúd de la reina que, desde este lugar cercano al Palacio de Buckingham, será transportado en coche fúnebre a su última morada, el Castillo de Windsor.

Chrissy Heerey was the last person in the queue to see the Queen lying in state.

She is currently serving with the Royal Air Force and says it was "an honour" to pay her respects one last time.https://t.co/8AFWhoEwDA pic.twitter.com/NPxtrEQdwS

— Sky News (@SkyNews) September 19, 2022