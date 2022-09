El Salvador: Bukele anuncia que buscará la reelección en 2024

“Más de algún país desarrollado no estará de acuerdo con esta decisión”, pero “no son ellos los que decidirán, sino (...) el pueblo salvadoreño”, advirtió Bukele.

En el marco de su mensaje por la conmemoración de los 201 años de Independencia de El Salvador, difundido en cadena nacional de radio y televisión, el presidente Nayib Bukele anunció oficialmente que buscará la reelección en las elecciones generales de 2024. “Luego de conversarlo con mi esposa Gabriela y con mi familia, anuncio al pueblo salvadoreño que he decidido correr como candidato a la presidencia de la República”, dijo el mandatario.

“Más de algún país desarrollado no estará de acuerdo con esta decisión”, pero “no son ellos los que decidirán, sino (…) el pueblo salvadoreño”, advirtió Bukele en su discurso. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador emitió en 2021 una resolución que habilita la reelección presidencial inmediata, pese a que críticos consideran que la carta magna lo prohíbe.

En las elecciones de 2024, El Salvador votará para elegir un nuevo Presidente; también para elegir una nueva Asamblea Legislativa y consejos municipales de los 262 municipios del país.

División de opiniones

La apuesta de Bukele, no obstante, divide a los expertos de su país. Según Eduardo Escobar, director ejecutivo de la organización Acción Ciudadana, una oenegé que fiscaliza la corrupción, el mandatario salvadoreño “no tiene derecho a la reelección”. “Él no puede buscar la reelección pues la Constitución se lo prohíbe, y (…) hacerlo es ir en contra del ordenamiento jurídico y no respetar las leyes, aunque eso no es nada extraño por parte de él”, consideró Escobar antes de que se conociera la intención de Bukele de postular a un nuevo mandato.

En este video te explicamos qué dice nuestra Constitución sobre la reelección presidencial.#PoneleOjo 👀#ElSalvador pic.twitter.com/IQE6E2TM4T — Acción Ciudadana (@CiudadanaAccio1) September 16, 2022

Por su parte, el exministro de Justicia, Francisco Bertrand, abogado constitucionalista, aseguró recientemente que Bukele “sí está habilitado a buscar la reelección, tomando en cuenta la decisión de la Sala de lo Constitucional que es inapelable”.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha señalado que acatará la resolución de la sala Constitucional de la Corte Suprema y avalará que Bukele se inscriba, en su debido tiempo, como candidato en busca de reelección presidencial.

*Con información de AFP

