Rey Carlos III y la Reina consorte visitan Irlanda del Norte bajo tensión

En Irlanda del Norte, el nuevo monarca del Reino Unido se enfrenta al desafío de asentar una complicada reconciliación y evitar la amenaza secesionista.

El nuevo rey británico, Carlos III, prosiguió el martes su gira por las cuatro naciones que forman el Reino Unido, visitando Irlanda del Norte donde se enfrenta al desafío de asentar una complicada reconciliación y evitar la amenaza secesionista.

El gobierno de Escocia, que el monarca visitó el lunes, pretende avanzar hacia la convocatoria de un nuevo referéndum de independencia, pero la resistencia armada a la Corona terminó allí hace siglos.

Por el contrario, en Irlanda del Norte la paz data solo de 1998 y sigue siendo frágil.

Los unionistas norirlandeses profesaban una devoción reverencial por la difunta reina Isabel II, base de su profundo apego a la corona británica y a la pertenencia de esta región al “Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte”. Una pertenencia que desde el Brexit sienten que está más amenazada que nunca.

Marina Reid, de 54 años, residente de Shankill Road, barrio unionista de Belfast, señala unas informaciones que provocaron ira entre su comunidad, sobre un grupo de republicanos que celebró con fuegos artificiales y canciones el fallecimiento de Isabel II, el jueves a los 96 años.

His Majesty The King and The Queen Consort attended a Service of Reflection for the life of HM Queen Elizabeth II at St Anne’s Cathedral, Belfast.

Dignitaries, representatives from civic society & the wider community across NI were among the congregation paying their respects. pic.twitter.com/hwvcVvpmud

— Northern Ireland Office (@NIOgov) September 13, 2022