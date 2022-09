¿Cómo se repartirá la herencia de la reina Isabel II tras su muerte?

No solo fue la reina más longeva de la historia de Reino Unido sino también una de las monarcas con mayor patrimonio.

La reina Isabel II falleció el pasado jueves a los 96 años en Balmoral, después de 70 años de reinado. No solo fue la reina más longeva de la historia de Reino Unido sino también una de las monarcas con mayor patrimonio: joyas, propiedades – entre las que se incluyen la Casa de Sandringham y el Castillo de Balmoral-, obras de arte, inversiones, bienes inmuebles e incluso 32 mil cisnes, delfines y ballenas.

Se calcula que la colección de joyas es de las más caras y extensas del mundo al albergar unas 300 piezas, entre ellas 98 broches, 46 collares, 34 pares de pendientes, 15 anillos, 14 relojes y cinco colgantes. Cuando no se usan, la colección se guarda en la Galería de la Reina en el Palacio de Buckingham.

De acuerdo con la revista Forbes, todos estos activos estarían valorados en 495 millones de euros, aunque la cifra es estimada, ya que la reina jamás habló acerca de sus finanzas.

Ahora, ha surgido la duda sobre cómo se distribuirá la herencia, ya que gran parte de las propiedades pertenecen a la Royal Firm, también conocida como Monarchy PLC, un imperio que en total asciende a unos 27 mil 750 millones de euros y al que miembros de la familia real británica como el rey Jorge VI y el príncipe Felipe se refirieron en su día como “el negocio familiar”.

La reina recibía ingresos a través de un fondo de los contribuyentes conocido como Sovereign Grant, que se paga anualmente a la familia real británica. Tiene su origen en un acuerdo realizado por el rey Jorge III, que renunciaba a sus ingresos procedentes del Parlamento con el fin de recibir un pago anual fijo para él y las futuras generaciones de la familia real. Conocida originalmente como Civil List, en 2012 fue sustituida por la Sovereign Grant (Subvención Soberana).

