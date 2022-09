Los príncipes Guillermo y Enrique contemplan ofrendas florales a reina Isabel junto a sus esposas

Las relaciones entre los príncipes e incluso con el nuevo rey, Carlos III, eran tensas desde que Enrique y su esposa Meghan decidieron retirarse de la monarquía.

Los príncipes Guillermo y Enrique aparecieron este sábado con sus esposas Catalina y Meghan en el castillo de Windsor, donde contemplaron juntos las ofrendas florales a la reina Isabel II, fallecida el jueves.

Las dos parejas, a las que se considera distanciadas desde hace años, caminaron bajo a los aplausos de la multitud, con la cual se detuvieron largamente a conversar, según imágenes de televisión.

