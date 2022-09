Este fue el último mensaje que envió la reina Isabel a los guatemaltecos

La reina Isabel II falleció el jueves 8 de septiembre de 2022 y el mundo mostró su solidaridad.

La reina Isabel II, que murió este 8 de septiembre de 2022, envió diversos mensajes a la población de Guatemala y el último fue para solidarse con los países afectados por huracán Eta. Fue el 9 de noviembre de 2020 que se pronunció por medio de las redes sociales de la Familia Real.

En esa ocasión, la reina Isabel II, de Inglaterra, envió un mensaje de solidaridad a Guatemala y demás países de la región que fueron golpeados por el fenómeno natural Eta.

Además, se solidarizó con los guatemaltecos que resultaron heridos o perdieron a algún familiar.

En ese mismo año, el Embajador de Guatemala acreditado en ese país se retiró de sus funciones y en un mensaje de despedida se le reconoció su labor cumplida. Dicho mensaje fue entregado por el marshal de la reina, que fue acompañado por una fotografía oficial con la firma auténtica y la del Príncipe Felipe. La acción fue agradecida por el embajador saliente.

Her Majesty The Queen today conducted a virtual Audience via video link from Windsor Castle.



His Excellency Mr. Jose Alberto Briz Gutierrez presented the Letters of Recall of his predecessor and his own Letters of Credence as Ambassador from the Republic of Guatemala 🇬🇹 pic.twitter.com/wmyD2gb6HC

— The Royal Family (@RoyalFamily) June 24, 2021