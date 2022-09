Así reaccionaron los líderes latinoamericanos ante la muerte de la reina Isabel II

El Palacio de Buckingham confirmó el fallecimiento, a los 96 años, de la reina Isabel II.

Varios líderes latinoamericanos reaccionaron tras el anuncio, producido la mañana de este jueves, de la muerte de la reina Isabel II. Presidentes y Jefes de Estado, entre ellos los mandatarios de Guatemala, Alejandro Giammattei, y de México, Andrés Manuel López Obrador, así como cancillerías, externaron sus condolencias por el fallecimiento de la monarca.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, envió sus condolencias “a los pueblos del Reino Unido”. “De igual manera, las hago extensivas a sus familiares, amigos y miembros de la Casa Real”, tuiteó AMLO.

Desde Guatemala, el presidente Alejandro Giammattei tuiteó en inglés que el liderazgo de la reina “permanecerá como un legado para toda la humanidad”.

We are deeply saddened by the passing of Her Majesty Queen Elizabeth II. Her leadership will remain a legacy for all humankind. We express our heartfelt condolences to the royal family and the British people. @RoyalFamily

— Alejandro Giammattei (@DrGiammattei) September 8, 2022