VIDEO. Vecino queda herido de bala tras agredir a guardia en residencial de zona 18

Según las imágenes, el residente junto a otros sujetos agredieron y amenazaron al guardia, por lo que respondió disparándole a uno de ellos.

En las redes sociales se difundió un video en el que se observa cuando un guardia de seguridad dispara contra un vecino de una residencial ubicado en la zona 18 capitalina.

Según las imágenes, el residente junto a otros sujetos agredieron y amenazaron al guardia, por lo que respondió disparándole a uno de ellos en las piernas. Una denuncia de la página de Facebook denominada como Noticias Del Atlántico indica lo siguiente:

Por el momento, se desconoce el estado de salud del hombre herido, sin embargo, usuarios de las redes sociales reaccionaron al respecto:

“La gente siempre abusiva no respeta, si no les gustan las reglas para que se van a vivir a un lugar donde las hay? Gente sin educación”, “En condados o residenciales hay mucha gente que porque tiene algo de dinero se creen amos y reyes de todo, y que pueden hacer lo que les de la regalada gana”, “A los guardias de seguridad se les contrata para velar por la seguridad y el orden y muchos vecinos no respetan el orden, quieren hacer los que les da la gana, no tenían porqué agredirlo, únicamente se defendió el guardia de sus ataques”, dicen algunos de los comentarios.