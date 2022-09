Neto Bran se niega a reparar calle tras socavón en Mixco

El alcalde de Mixco, Neto Bran, dijo que la calle no es municipal y señaló que empresarios deben velar también por el mantenimiento de la vía.

El jefe edil de Mixco, Neto Bran, afirmó que tras el socavón que se registró en la 27 avenida de la zona 4 de Mixco, la alcaldía no hará ninguna intervención hasta que empresarios del sector colaboren para reparar el tramo.

Bran publicó este lunes que en el pasado, la municipalidad de Mixco realizó una serie de trabajos cerca del sector del socavón, esto pese a que aseguró, no es una calle municipal. No obstante, indicó que en esa ocasión los empresarios no mostraron interés y por el contrario hubo riesgo para el personal.

“En este nuevo agujero no voy a entrar a trabajar al drenaje si los dueños de cada una de esas bodegas que son los propietarios de la calle no aportan en los materiales y maquinaria”, aseguró el alcalde.

Segundo socavón

Hace exactamente un año, según Bran, la municipalidad de Mixco invirtió en el uso de maquinaria pesada para excavar 12 metros y llegar al colapso de una tubería. Además, la comuna también instaló tubos y material controlado para compactar y rellenar un agujero.

Sin embargo, de acuerdo con el alcalde, no hubo respaldo de las empresas y los señaló de verter substancias tóxicas a los drenajes, pese a la presencia de los trabajadores “intoxicándolos y poniendo en riesgo” sus vidas.

“No voy a permitir que los impuestos […] sirvan para reparar una calle que no es municipal y que debe ser responsabilidad de todos los empresarios del sector”, se lee en la publicación.

A través de la alcaldía auxiliar de la zona 4 de Mixco, se informó que se estará visitando a las empresas para pedir su colaboración.

Convocan a empresarios

La Policía Municipal de Tránsito de Mixco notificó a las empresas para que se involucren a una mesa técnica y se aborde el problema.