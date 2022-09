VIDEO. Piloto roba avioneta y amenaza con estrellarla contra supermercado

El pequeño avión, presuntamente robado, comenzó a dar vueltas sobre Tupelo, Mississippi, alrededor de las 5:00 horas.

La policía de Estados Unidos (EE.UU.) evacuó este sábado varias tiendas en Tupelo, Mississippi, luego de que un hombre amenazara con estrellar una avioneta contra un supermercado. Tras varias horas de incertidumbre, Cory Patterson, de 29 años, aterrizó en Ashland y está bajo custodia.

El piloto de la pequeña aeronave es un empleado del Aeropuerto Regional de Tupelo que tomó un avión en la terminal aérea alrededor de las 5:00 horas local y estuvo volando en círculos sobre la pequeña ciudad durante horas.

Las autoridades evacuaron rápidamente el área, dispersaron a la gente e instaron a los lugareños a mantenerse fuera de la zona. De acuerdo a lo que informaron distintos medios, el Departamento de Policía de Tupelo dijo que estuvo siempre en contacto con el piloto, quien amenazó con estrellar el avión intencionalmente.

En un breve comunicado, manifestaron: “Aproximadamente a las 05:00 AM, TPD (el Departamento de Policía de Tupelo) fue notificado de que un piloto de un avión estaba volando sobre Tupelo. El piloto se puso en contacto con el 911 (emergencias) y amenaza con estrellarse intencionalmente contra el Walmart en West Main”.

Luego indicaron que se pide a los ciudadanos que eviten la zona. El avión es propiedad de Southeast Aviation LLC y se trata de un nueve plazas con dos motores.

El gobernador Tate Reeves expresó: “El avión sobre North MS está en tierra. Agradecido de que la situación se haya resuelto y que nadie haya resultado herido. Gracias sobre todo a las fuerzas del orden público locales, estatales y federales que manejaron esta situación con extrema profesionalidad”.

— Governor Tate Reeves (@tatereeves) September 3, 2022