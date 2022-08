Más de 810 mil niños, debido al Covid-19, no han sido vacunados contra otras enfermedades

Los rezagos que se están dando son a nivel nacional, situación que traerá consecuencias para los menores y la aparición de enfermedades que desde hace años fueron erradicadas, según indicó María Olga Bautista, del Programa de Inmunizaciones del Ministerio de Salud.

La pandemia del Covid-19 ha provocado un rezago en la colocación del esquema de las vacunas tradicionales como tuberculosis, hepatitis B, poliovirus, difteria, tétanos, tos ferina, influenza de tipo B, rotavirus, sarampión, paperas, rubeola y Virus del Papiloma Humano (VPH).

Al respecto fue entrevistada María Olga Bautista Amézquita, profesional técnico normativo del Programa de Inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), aseguró que a nivel nacional son más de 810 mil 100 niños que no han sido vacunados en los años 2020, 2021 y en lo que va de 2022.

“Con el BCG tenemos una brecha del 11 por ciento al mes de julio. Ese porcentaje significa 37 mil 858 niños, que por equis o ye razón no han podido alcanzar la vacuna. Así también lo tenemos para las vacunas contra la polio y contra el sarampión”, dijo.

Por otra parte, Bautista indica que una de las causas que se han identificado es que los padres tienen miedo de que sus hijos se contagien de Covid-19 al momento de llegar al puesto de vacunación.

“Por ejemplo, tenemos la OPV (vacuna antipoliomielítica oral), en esta podemos decir que no se ha alcanzado ese seguimiento que deseáramos en la población infantil, pero es porque la población aún presenta miedo de llevar a sus bebés o de recibir a un trabajador de salud cuando llegan tocando de casa en casa”, añadió.

De tal forma que ante estas situaciones como cartera de Salud han pensado en aumentar la promoción para tratar de disminuir los porcentajes.

“Indicando que teniendo los cuidados necesarios como el uso de mascarilla y gel, el trabajador solo vacunaría al niño nada más y no estaría expuesto a aglomeraciones”, dijo.

“Desde hace 20 o 30 años Guatemala ha ganado algunas certificaciones como no tener polio, no tener sarampión, tener contenido algunas enfermedades como el tétano o la difteria. Si nosotros descuidamos esas enfermedades y no le ponemos el esquema a los niños, tal como corresponde, quiere decir que esa defensa de los niños baja y están susceptibles a adquirir cualquiera de esas enfermedades”, añadió.