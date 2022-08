Se incrementa el índice positividad durante fin de semana

Salud reportó 764 nuevos contagios detectados este domingo y 1 mil 762 pruebas realizadas.

El índice de positividad de Coronavirus se ha mantenido por debajo del 20 % en las últimas semanas, lo que marca el descenso de la quinta ola de contagios en el país, que estuvo marcada por la ausencia de restricciones con relación a actividades sociales, aforos, entre otros.

No obstante, la pandemia del virus identificado en Wuhan, China, en diciembre de 2019, está ahora acompañada de otro virus con un elemento animal, la viruela del mono. Este lunes, las autoridades sanitarias confirmaron transmisión local de esta enfermedad a menos de un mes de haberse detectado el primer caso positivo.

Actualización de Coronavirus

El Ministerio de Salud detalló la situación de la pandemia de coronavirus correspondiente para este lunes, 29 de agosto.

Pruebas realizadas: 1 mil 762

Casos positivos: 764

Pacientes fallecidos: 9

En totales

Casos positivos acumulados: 1 millón 98 mil mil 327

Casos activos estimados: 9 mil 264

Pacientes fallecidos: 19 mil 460

Pacientes recuperados estimados: 1 millón 69 mil 603

Estigmas psicológicos de virus

Aunque la viruela del mono causa sobre todo lesiones cutáneas y fiebre, las personas que la han padecido sufren repercusiones psicológicas relacionadas con la enfermedad, según afirman varios enfermos y médicos.

“No se sale indemne de una enfermedad que te ha hecho mucho daño, encerrado durante tres semanas y, además, con el peso de la discriminación”, dice Corentin Hennebert, de 27 años, que fue uno de los “primeros casos” en Francia. Desde que se recuperó, otros enfermos le han hablado también del “precio psicológico” de la dolencia.

“Hay una angustia psicológica que está vinculada a varias cosas”, explica Nathan Peiffer-Smadja, especialista en infecciones del hospital parisino de Bichat, que coordina un estudio clínico en pacientes contagiados.

Por un lado, el “dolor” y las posibles “secuelas, sobre todo estéticas”, y por otro lado, el hecho de padecer “una enfermedad de la que la gente nunca ha oído hablar” que ocurre dos años después de la epidemia covid-19, y que requiere un aislamiento de tres semanas.

Un pequeño número de los enfermos desarrolla lesiones internas, sobre todo coloproctológicas (que afectan colon, recto y ano), y que a veces requieren una hospitalización, explica.

Fue el caso de Hennebert: “Tenía la impresión que me clavaban hojas de afeitar todo el rato. No encuentro otra comparación, de tan fuerte que era”, recuerda.

Antes de ser tratado con tramadol, un potente analgésico con opiodes, había “perdido 7 kg en tres días”, ya que dejó de comer. “Sólo pensaba en el dolor”, relata.

Sébastien Tuller, un francés de 32 años, no tuvo estos dolores, pero sí se preocupó mucho por el aspecto de las lesiones. “Era realmente feo y no sabía qué hacer. Me angustiaba mucho ver aparecer (pústulas) en mi cara”.

