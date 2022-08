Hillary Clinton: “Sigue bailando, Sanna Marin”

Así respaldó la exsecretaria de Estado de los Estados Unidos a la primera ministra finlandesa, Sanna Marin, criticada por su supuesto gusto por la fiesta.

La exsecretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, apoyó este domingo a la primera ministra finlandesa, Sanna Marin, cuyo supuesto gusto por la fiesta le valió críticas en todo el mundo.

Clinton publicó en su cuenta de Twitter una foto de sí misma bailando con el brazo levantado, tomada en abril de 2012 en el Café Habana de Cartagena, Colombia.

“Aquí estoy en Cartagena cuando viajé para una reunión como secretaria de Estado”, escribió, y agregó: “Sigue bailando, @marinsanna”.

As Ann Richards said, "Ginger Rogers did everything that Fred Astaire did. She just did it backwards and in high heels."

Here's me in Cartagena while I was there for a meeting as Secretary of State.

Keep dancing, @marinsanna. pic.twitter.com/btAtUFOcNV

— Hillary Clinton (@HillaryClinton) August 28, 2022