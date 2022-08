Telescopio James Webb detecta, por primera vez, CO2 en un exoplaneta

El planeta en cuestión es un gigante gaseoso y caliente, donde la vida tal como la conocemos sería imposible, pero este descubrimiento implica que estas observaciones también pueden darse en planetas rocosos.

El telescopio espacial James Webb, de la NASA, detectó, por primera vez, la presencia de CO2 en la atmósfera de un exoplaneta, es decir, un planeta fuera de nuestro sistema solar, otro descubrimiento que demuestra sus inmensas capacidades y que entusiasma a los científicos.

El planeta en cuestión es un gigante gaseoso y caliente, donde la vida tal como la conocemos sería imposible, pero este descubrimiento implica que estas observaciones también pueden darse en planetas rocosos (con el objetivo último de determinar si uno de ellos abriga condiciones favorables a la vida).

Catch your breath — Webb has captured the first clear evidence of carbon dioxide (CO2) in the atmosphere of a planet outside of our solar system! WASP-39 B is a gas giant closely orbiting a Sun-like star 700 light years away: https://t.co/FenLqV6HSo pic.twitter.com/abJvqxfLdG

“Para mí, es una puerta que se abre para estudios futuros de súper Tierras, incluso de Tierras”, declaró Pierre-Olivier Lagage, astrofísico del Comisariado de la Energía Atómica (CEA) y uno de los tres coautores de estos trabajos publicados en la revista científica Nature.

“Mi primera reacción: guau, de verdad tenemos la posibilidad de detectar las atmósferas de planetas de la talla de la Tierra”, comentó en Twitter la profesora en astrofísica, Natalie Batalha, de la universidad de California, en Santa Cruz.

La detección de CO2, además, va a permitir aprender más sobre la formación de este planeta, llamado WASP-39 b y que fue descubierto en 2011, precisó la NASA. Situado a 700 años luz, el planeta es de cerca de un cuarto de la masa de Júpiter y está muy cercano a su sol. Este planeta fue seleccionado a partir de varios criterios que hacían su observación más fácil en momentos en que los científicos todavía evalúan las capacidades del telescopio, que reveló sus primeras imágenes hace menos de dos meses.

WASP-39 b pasa periódicamente delante de su sol (con una órbita de cuatro días). Para sus observaciones, el James Webb usa el método de tránsitos, es decir, cuando el planeta pasa delante de su estrella, el telescopio capta la ínfima variación de luminosidad resultante. En seguida analiza la luz “filtrada” a través de la atmósfera del planeta. Las diferentes moléculas presentes en la atmósfera dejan marcas específicas que permiten determinar su composición.

Wait, WASP again? Both WASP-39 b and WASP-96 b are named after the Wide Angle Search for Planets, an international consortium that first discovered these planets with ground-based telescopes. The number after WASP is the star; the letter is the planet: https://t.co/GHgbGkYcqz

— NASA Webb Telescope (@NASAWebb) August 25, 2022