Inseguridad y violencia aumentan durante julio de 2022

Los ataques a menores de edad en julio se incrementaron en más de 100%, por lo que se demanda a las entidades de seguridad a focalizar la atención al ciudadano.

La violencia mostró un repunte en julio, identificó el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN). De acuerdo con la organización, en el séptimo mes las muertes violentas fueron 272, por lo que tuvo un incremento de 37 en comparación con el mes anterior, que fue de 235.

Otro de los datos que compartió el CIEN en su informe mensual sobre violencia es que, en las muertes por sexo, el asesinato de hombres aumentó 26 y solo en ese mes fueron 228, siendo el tercer periodo más violento del mes. En cuanto a los homicidios de mujeres, en ese sexo hubo un aumento de 11.

También el asesinato de menores de edad mostró un incremento, ya que se identificaron 23 muertes y en el mes anterior fueron 10. Los datos que analiza el CIEN son de la Policía Nacional Civil y del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

Walter Menchú, investigador del CIEN, explicó que los homicidios en el presente año incrementaron en un 13%, pues de enero a julio han fallecido violentamente mil 711 personas y en el mismo periodo del año pasado fueron mil 571.

Lugares más violentos en julio

En el desglose de la información sobre violencia, el CIEN mostró que Guatemala, Escuintla y Petén son los departamentos con mayor índice de homicidios, pues en el transcurso de este año ha habido 200 más en relación con el periodo pasado.

En cuanto a un análisis más enfocado, en la capital hubo un aumento de 24 muertes violentas, ya que en julio murieron 72 personas. Por lo que es el periodo más violento observado en la ciudad.

Aunque Menchú mencionó que las denuncias por extorsiones han disminuido, no significa que no se dé, sino que puede ser que no haya confianza en las autoridades para presentar el caso. En julio se registraron mil 164 denuncias.

Y es por ello que las unidades especializadas de la PNC y del MP deben revisar sus acciones para sustentar las investigaciones y detener a los actores intelectuales y materiales de los homicidios.

