Rivera y directiva del Congreso aplazan archivar iniciativa que reprimiría manifestaciones

Representantes de los 48 Cantones de Totonicapán esperaron por más de siete horas para que la directiva del Congreso se comprometiera en engavetar el proyecto de ley que permitiría atacar a manifestantes.

La directiva del Congreso encabezada por Rivera enfrenta otro desgaste por la iniciativa de ley que podría ser inconstitucional al permitir que la Policía Nacional Civil y el Ejército utilicen la fuerza en las protestas.

Aunque las autoridades del Legislativo recibieron a los representantes de los 48 Cantones, no los convencieron de que dicha propuesta no fuera incluida en la agenda de esta semana.

Por el contrario, los líderes indígenas señalaron que era falta de compromiso por los congresistas, ya que les “han dado largas” para engavetar ese anteproyecto.

La directiva designó al diputado Marvin Alvarado para atender a los dirigentes de Totonicapán. Pero ellos solicitaron reunirse con todos los integrantes, a lo cual se ausentó la titular Rivera y el secretario Rojas, quien sí participó en la instancia de jefes de bloque.

“Agilice eso, no hay más tiempo, solo queremos una respuesta concreta de acuerdo a los términos establecidos. No tenemos más que argumentar y el tiempo es para ustedes antes de que esto rebalse”, comentó Rosa Pu, protesorera de los 48 Cantones, que estuvo en la mesa negociadora con algunos integrantes de la directiva.

Los inconformes con la iniciativa esperaron por más de ocho horas. Los diputados les presentaron dos documentos, los cuales no establecían un compromiso real para que la discusión de la polémica iniciativa continuara vigente.

Sin consulta total en el Congreso

La semana pasada, Rivera informó que se consultaría a la Corte de Constitucionalidad si el proyecto era viable. No obstante, ayer se conoció que no se remitiría al máximo tribunal, sino que no se incluiría en la agenda semanal.

El primer vicepresidente del Congreso, Carlos López, comentó que no se incluyó en la agenda por decisión con jefes de bloque. Ya que ha generado rechazo por parte de sectores.

Sin embargo, el diputado de Winaq Adán Pérez comentó que no fueron consultados sobre ese tema y lo más recomendable es que se apruebe un precedente para que se archive, pues viola derechos constitucionales.

Paso para archivar iniciativa

La directiva del Congreso no puede engavetar un proyecto por decisión sola, sino que debe someterlo a votación en el Pleno.

El diputado Orlando Blanco señaló que la directiva solo “babosea” al pueblo. Ya que para archivar la iniciativa de ley existen tres métodos para declararla sin lugar.

La primera es que la comisión de Gobernación se retracte del dictamen favorable, la segunda es que el Pleno regrese a esa mesa de trabajo para análisis desfavorable y la última es que en el tercer debate se vote en contra.

