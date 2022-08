“No estoy prófugo de nada”: Jordán Rodas tras su salida a El Salvador

El exprocurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, ahondó sobre su salida del país, la mención del pastor Cash Luna y su mandatado, en entrevista en Emisoras Unidas.

“No estoy prófugo de nada”, reafirmó este martes el exprocurador de los derechos humanos, Jordán Rodas, quién viajó a El Salvador, tras concluir su mandato el pasado sábado.

Rodas ahondó sobre su función, su salida del país y acerca de diversas declaraciones que hizo recientemente a través de las redes sociales, en entrevista en el programa A Primera Hora de Emisoras Unidas.

“Efectivamente, salí del país. No me fui huyendo, salí de forma voluntaria; no estoy prófugo de nada”, explicó Rodas.

Su salida al extranjero no es permanente y espera a futuro dedicarse a la docencia. Sobre su indemnización, Rodas no respondió si la recibirá, pero dijo que espera que se cumpla lo establecido en ley.

