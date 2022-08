FOTOS: NASA capta impactantes imágenes de Júpiter

Las auroras sobre los polos norte y sur de Júpiter aparecen en colores más rojos, mientras que la Gran Mancha Roja, una tormenta más grande que la Tierra, se ve blanca.

¡Impresionante! El telescopio espacial James Webb, de la NASA, captó impactantes imágenes que muestran al planeta Júpiter como nunca antes. Las tomas muestran dos lunas diminutas, anillos tenues y auroras en los polos norte y sur, informó la agencia espacial estadounidense.

“Para ser honestos, no esperábamos que esto resultaría tan bueno”, dijo la astrónoma Imke de Pater, de la Universidad de California en Berkeley, en un comunicado fechado el lunes. “Es realmente notable que podamos ver detalles sobre Júpiter junto con sus anillos, sus diminutos satélites, e incluso galaxias, en una sola imagen”, afirmó. De Pater dirigió las observaciones de Júpiter, el planeta más grande de nuestro sistema solar, junto con Thierry Fouchet, del Observatorio de París.

Las imágenes se tomaron con la cámara de infrarrojo cercano (NIRCam por sus siglas en inglés) de este observatorio y se colorearon artificialmente, porque la luz infrarroja no es visible para el ojo humano. Las auroras sobre los polos norte y sur de Júpiter aparecen en colores más rojos, mientras que la Gran Mancha Roja, una tormenta más grande que la Tierra, se ve blanca. Una imagen muestra los tenues anillos de Júpiter y sus lunas Amaltea y Adrastea.

