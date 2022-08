Defensa sin presentar resultados del estado de Sitio por conflicto en San Marcos

Por dos meses, los diputados avalaron el estado de Sitio en Ixchiguán y Tajumulco, San Marcos, debido a enfrentamientos de grupos ligados al crimen organizado.

Publicidad

Uno de los objetivos del estado de Sitio en dos municipios del departamento de San Marcos, fronterizo con México era restablecer la seguridad ciudadana. Sin embargo, los resultados por parte del Ministerio de la Defensa (Mindef) no fueron positivos.

Ayer, el titular del Ministerio de la Defensa, Henri Reyes, y el general de división William Arnulfo López presentaron el informe de esa medida.

No obstante, cuando la diputada Lucrecia Hernández Mack consultó sobre si hubo capturas o incautaciones de armas o trabajo de inteligencia para desarmar a esos grupos en San Marcos, la respuesta fue negativa por parte de Reyes, al responder que por ser tratarse de un “proceso” no hubo ninguna detención.

Sin embargo, las declaraciones se contradicen porque las fuerzas castrenses mostraron a los diputados videos donde supuestamente integrantes de grupos ilegales disparaban contra las fuerzas de seguridad y propiedades.

“Es por el mismo proceso que primero se debe asegurar el área para que el Ministerio Público proceda a hacer los procesos legales. Es por eso que en este caso no hubo ninguna captura in fraganti y seguimos en la búsqueda”, resaltó el ministro de la Defensa.

Aunque el gobierno cuenta con el Consejo Nacional de Seguridad y la Secretaría de Inteligencia Estratégica, el funcionario respondió que continúan trabajando con inteligencia y operaciones.

“Sin gastos extras” en San Marcos

La conflictividad en ambos municipios ha sido recurrente por presuntamente tratarse de un límite territorial, por lo que Hernández Mack preguntó el costo del estado de Excepción durante este tiempo.

Según el ministro, no hubo incremento de presupuesto, ya que los gastos fueron cubiertos por la brigada que funciona en el lugar.

Mientras que el diputado de Winaq Adán Pérez les recordó a las autoridades castrenses que no pueden continuar haciendo lo mismo. Pues no se obtendrán resultados diferentes, ya que no se atienden las causas de los problemas.

Lanza advertencia

Debido a la conflictividad entre Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, en Sololá, el presidente Alejandro Giammattei advirtió que solicitará el retiro de la inmunidad de los alcaldes que no denuncien la disputa en esos municipios. Que ha cobrado la vida de pobladores y que en los últimos días han bloqueado el paso.

De acuerdo con Giammattei, el Ministerio Público tiene conocimiento de quiénes venden armas ilegales y forman parte de grupos de narcotraficantes.

(Visited 14 times, 14 visits today)

Publicidad