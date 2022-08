Guatemala cambia requisitos de viaje: ya no pedirá carné de vacunación o pruebas

Asimismo, se indicó que el uso de la mascarilla queda a discreción de cada usuario.

La Dirección de Aeronáutica Civil informó los nuevos requisitos de viaje para ingresar a Guatemala que serán solicitados en los aeropuertos internacionales La Aurora y Mundo Maya, los cuales fueron modificados en 2020 tras la reapertura de esa terminal aérea por la crisis sanitaria derivada por Covid-19.

Según se indicó, la actualización de los lineamientos nacionales para la prevención de Covid-19 entraron en vigencia a partir del viernes, 12 de agosto de 2022 y aplica para viajeros nacionales e internacionales.

El uso de la mascarilla queda a discreción de cada usuario y/o pasajeros indicándose como altamente recomendable.

No es necesario presentar prueba de Covid-19 negativa, carné o constancia de vacunación para ingresar a Guatemala a través de sus fronteras aéreas autorizadas.

En este último punto se solicita la declaración jurada regional de viajero que entrega migración a cada pasajero y se solicita posponer el viaje si presenta algún síntoma de enfermedad respiratoria aguda o sospecha de Covid-19.

#AHORA De acuerdo con el director de la @guatemala_dgac, estos son los requisitos para ingresar al país vía aérea. Vía: @JCChanta_EU pic.twitter.com/x8OOLMu05D — Publinews Guatemala (@PublinewsGT) August 13, 2022

Relajan requisitos de viaje ante pandemia

A partir del pasado 12 de junio, ya no se requerirá una prueba negativa del COVID-19 para todos los viajeros a los Estados Unidos. Los requisitos de vacunación para los viajeros que son no inmigrantes o que no son ciudadanos estadounidenses siguen vigentes.

La Embajada de los Estados Unidos en Guatemala enlistó una serie de acciones a tomar previo a viajar, relacionadas con la pandemia de Covid-19.

Los viajeros que den positivo o tengan síntomas de Covid-19 deben retrasar su viaje y deben considerar hacerse la prueba de infección actual con una prueba viral lo más cerca posible del momento de la salida (no más de 3 días) para reducir la probabilidad de transmisión.

Consulta el sitio web de los CDC para obtener la información más actualizada.

Visita la página de crisis de Covid-19 en travel.state.gov para obtener información específica del país relacionada con Covid-19.

Consulta con tus aerolíneas, líneas de cruceros u operadores de viajes sobre cualquier información actualizada sobre tus planes de viaje y/o restricciones, incluida la posible vacuna Covid o los requisitos de prueba para los países por los que está transitando.

