Con memes, internautas reaccionaron a la breve falla global de Google

“Estamos al tanto de un problema de actualización de un software (...) nos disculpamos por las molestias”, dijo un portavoz de Google acerca del fallo que afectó sus servicios.

Decenas de miles de usuarios señalaron problemas en varios servicios de Google el lunes por la noche, ocasionados por una breve falla global derivada de una actualización. “Estamos al tanto de un problema de actualización de un software que se produjo a última hora de la tarde, hora del Pacífico, que afectó brevemente a Google Search y Maps, y nos disculpamos por las molestias”, dijo un portavoz de Google, contactado por la AFP. “Trabajamos rápidamente para resolver el problema y nuestros servicios están de nuevo en línea”, añadió.

El sitio DownDetector recopiló miles de reportes de fallas, pero indicó que los inconvenientes fueron resueltos rápidamente. “Usuarios nos indican que hay problemas con Google Maps desde las 21:36 (hora de Estados Unidos)”, tuiteó el sitio.

User reports indicate Google Maps is having problems since 9:36 PM EDT. https://t.co/q4LGoQpcR6 RT if you're also having problems #googlemapsdown

En Estados Unidos, más de 40 mil personas informaron a DownDetector que Google no les funcionaba a las 21:20 horas, incluso en ciudades como Nueva York y Denver (Colorado). Esa cifra se redujo en gran medida en las dos horas siguientes. Se siguieron recibiendo quejas, pero menos numerosas, de problemas con Google Cloud y Google Calendar, entre otros.

Tras percatarse de la caída de los servicios de Google, internautas recurrieron a las redes sociales para compartir memes al respecto.

Me omw to twitter to check if google is down for anyone else since I cant google search it #googledown pic.twitter.com/g797tcAv1q

