“Corrí hacia la entrada. No podía ver nada, todo estaba oscuro. Todo el mundo gritaba '¡Salgan, salgan!'”, relató un sobreviviente.

Un incendio en una discoteca cerca de una zona turística de Tailandia dejó al menos 14 muertos, informaron autoridades, que calificaron el siniestro como uno de los más mortíferos desde 2009. En total, 4 mujeres y 10 hombres, de entre 17 y 49 años y todos tailandeses, fallecieron en el incendio ocurrido la madrugada del viernes en el club Mountain B, ubicado en el distrito de Sattahip, cerca de la localidad costera de Pattaya, a unos 180 kilómetros de la capital Bangkok.

“No hay extranjeros entre los muertos”, afirmó el teniente coronel de la policía Boonsong Yingyong, citado por la AFP. El incendio también dejó unos 40 heridos, más de una decena de gravedad.

El incendio inició a eso de las 01:00 horas (locales) y fue contenido tres horas más tarde, explicó un miembro del equipo de rescate de la fundación Sawang Rojanathammasathan. La espuma acústica que recubría las paredes, supuestamente para aislar el edificio del ruido exterior, favoreció la propagación de las llamas y complicó la tarea de los bomberos, indicaron los socorristas.

Videos difundidos en redes sociales muestran la discoteca envuelta en llamas y una espesa columna de humo negro saliendo de la misma, mientras varias personas intentan escapar.

WARNING: GRAPHIC CONTENT – At least 13 people were killed and 35 injured after a fire broke out at a nightclub in Thailand's Chonburi province, southeast of the capital Bangkok, according to emergency services https://t.co/lIF5AMwxbf pic.twitter.com/yZiJf6SXAl

— Reuters (@Reuters) August 5, 2022