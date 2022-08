¡Alerta! Sistema Penitenciario desmiente fuga masiva de reos en Puerto Barrios

La noticia sobre una supuesta fuga en la cárcel de Puerto Barrios, Izabal, comenzó a circular en redes sociales, pero la institución desmintió el hecho.

Las autoridades del Sistema Penitenciario (SP) desmintieron que se haya registrado una fuga masiva de privados de libertad del carcelario en Puerto Barrios, Izabal.

La publicación comenzó a esparcirse en redes sociales la mañana de este lunes, pero la institución publicó un aviso descartando el hecho.

El aviso se encontró principalmente en cuentas de Facebook de Puerto Barrios e Izabal, aunque también se han publicado avisos en esa red de que se trata de una “noticia falsa”.

La delegación de Gobernación Departamental de Izabal también reaccionó a la publicación asegurando que no se trata de un hecho real.

La publicación hace referencia a un túnel construido para la “fuga masiva de reos en Puerto Barrios” y que se emprendió una búsqueda para localizar a 680 presos fugados.

“Se sospecha que trabajaron años para descubrirlos”, se aseguró en la publicación falsa.

El portavoz del Sistema Penitenciario, Carlos Morales, indicó que las autoridades del centro carcelario dispusieron monitorear el centro tras divulgarse la información falsa.

También indicó que los oficiales realizaron un hicieron un recorrido en el perímetro del centro de rehabilitación y se determinó que es falso que se haya construido un túnel, ni hay ningún espacio de fuga en la infraestructura del edificio.

Al realizarse una búsqueda inversa de una de las imágenes viralizadas conduce a la publicación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

En la misma se informa que descubrieron un túnel a lo largo de la frontera de Estados Unidos y México. El pasadizo se encontraba en un sistema de tuberías de aguas residuales que corre desde Nogales, Sonora, México hasta el Río Rico, Arizona.

HSI special agents & task force officers in Nogales executed a federal search warrant & discovered a tunnel along the U.S. Mexico border, seizing nearly 200 lbs of meth, almost 2 lbs of white heroin, close to 3 lbs of cocaine, over 6.5 lbs of fentanyl https://t.co/e1E97xqRMj pic.twitter.com/EO6FMUtL5N

— ICE (@ICEgov) December 19, 2019