Labor legislativa disminuirá en el segundo periodo por decisión de alianza oficialista

La presidenta del Congreso, Shirley Rivera, del partido del gobierno, reconoció que existe una alianza en ese organismo.

Los diputados regresarán hoy a las sesiones ordinarias, pero no significa que represente un beneficio para la población, ya que el diputado de la alianza legislativa Manuel Conde propuso que durante este periodo solo se realicen plenarias los miércoles y jueves.

La propuesta que adoptó la directiva se tiene que ratificar en el pleno. Pero, por la actuación de la mayoría de legisladores, en el transcurso del año se tiene el respaldo.

Durante el primer periodo ordinario, los congresistas “se comprometían” a realizar tres sesiones durante la semana. Sin embargo, los jueves no se presentaban por las interpelaciones a varios ministros, situación que seguirá igual, ya que en la propuesta que se someterá a votación hoy en ese día seguirán los juicios políticos.

Aunque varios diputados de la alianza oficialista afirmaron que con dos días “bien trabajados” se logrará avanzar con la discusión de iniciativas de ley. En la realidad son los que se ausentan de las plenarias cuando se cuestiona al gobierno.

Adapta discurso de la alianza

Según la titular del Legislativo, la decisión de cambiar las plenarias es porque los diputados “no han tenido tiempo para trabajar en las comisiones” o en sus departamentos.

No obstante, los diputados de oposición se quejan porque sus proyectos de ley no son enviados a las comisiones para su dictamen. Sino que solo avanzan las iniciativas de ley que la directiva decide.

Rivera agregó que durante el segundo periodo se “seguirá trabajando en diferentes aspectos”. Entre ellos la reactivación económica, ya que la economía nacional presenta la mayor estabilidad en Centroamérica, pero en los temas sociales el país sigue mostrando atrasos en comparación con otros países de Latinoamérica.

“En el Congreso tenemos una alianza y estamos logrando consensos importantes. Todavía tenemos que discutir con la alianza para hacer los consensos necesarios. No me atrevería rotundamente a decir que no se va a aprobar”, Rivera

Otra ampliación

La volatilidad en el precio del petróleo de nuevo hizo que el ministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel, anunciara la solicitud de una ampliación presupuestaria. Por Q400 millones para otro subsidio al diésel, ya que el “apoyo” a los combustibles está por finalizar.

La decisión de Pimentel se debe a que el diésel se utiliza en varias actividades comerciales.

