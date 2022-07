PMT de Guatemala se pronuncia por caso de automovilista que grabó a agente

Un conductor denunció que un agente de tránsito le impuso una multa de Q1 mil por grabarlo.

Un automovilista por medio de su cuenta de Twitter denunció que un agente de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Guatemala le impuso dos multas “sin justificación”, una de ellas de Q1 mil por grabarlo. En un video publicado en redes sociales se escuchar decir al oficial que le impuso dicha sanción por faltarle el respeto a la autoridad.

“En mi primer lugar, yo te estoy sancionando y diciéndote los artículos. No tenés que andar hablando por teléfono, si no me querés atender es tu problema. Se te va a poner una multa de Q1 mil por faltarle el respeto a la autoridad de tránsito”, le dice el agente al conductor, quien le cuestionó que nunca hubo una falta de respeto de su parte: “En ningún momento te falté el respeto, disculpe”.