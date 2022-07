Joe Biden da negativo por Covid-19 y termina su aislamiento

Aunque podrá hacer sus actividades normales, Biden deberá usar mascarilla por 10 días cuando esté con otras personas y seguirá testeándose para prevenir un eventual “rebote”.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dio negativo a dos pruebas de Covid-19 y terminó su aislamiento de seis días volviendo al Salón Oval, en la Casa Blanca. El mandatario, de 79 años y que ya había padecido Covid-19, reiteró que está completamente vacunado.

En la Casa Blanca, Biden enfatizó que hacerse pruebas preventivas y utilizar el Paxlovid terapeutico evita muertes, recordando que todo lo anterior esta disponible en forma gratuita en el país. “El mismo tratamiento que tuve, lo pueden tener ustedes (…) No necesitas ser el presidente para obtenerlo”, dijo, instando a los estadounidenses a visitar el sitio web del gobierno sobre la enfermedad. El presidente también afirmó que su recuperación debería inspirar a los estadounidenses a aprovechar las vacunas y tratamientos gratuitos.

“Pensé que escucharía el estruendo de mi personal gritando: ‘Volvió’”, bromeó el presidente estadounidense ante una multitud de empleados congregada en el Rosedal de la Casa Blanca. “Y ahora me voy al Salón Oval”, finalizó. A través de un mensaje en su cuenta de Twitter, también mostró la prueba negativa de Covid-19 y agradeció el trato que recibió por parte de los doctores.

Back to the Oval.

Thanks to Doc for the good care, and to all of you for your support. pic.twitter.com/Cfzn1zAKJF

— President Biden (@POTUS) July 27, 2022