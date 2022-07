Mujer es apuñalada en la playa por un pez vela que saltó del agua

Fue apuñalada cuando se preparaba para tomar la foto del pez de unas 100 libras que habían pescado dos de sus amigos.

Una mujer de 73 años sufrió heridas en la ingle cuando fue atravesada por la afilada y larga punta del hocico de un pez espada que saltó cuando lo estaban pescando unos amigos suyos en un bote en la costa de Florida, informaron este domingo medios.

Katherine Perkins fue apuñalada cuando se preparaba para tomar la foto del pez de unas 100 libras que habían pescado dos amigos suyos y el animal saltó del agua, según la oficina del alguacil del condado Martin.

Ambos pescadores aplicaron presión en la herida de la mujer mientras regresaban a la orilla, en la localidad de Stuart, en la costa sureste de Florida.

https://twitter.com/elnuevodiariord/status/1551266171365777410

Los medios detallan que el hecho ocurrió el martes 19 de julio y no informan del estado de la mujer.

Los peces vela (Istiophorus), que habitan en los océanos Atlántico, Pacífico e Índico, tienen además de la larga punta frontal, una aleta dorsal en forma de vela y alcanzan hasta unos 3 metros de largo y más de 100 kilos de peso.

👀👀

Katherine Perkins’ fishing trip off the coast of Stuart, Florida, took a dramatic turn on 19 July when the bill of the mammoth fish impaled her in the groin area. https://t.co/Y6XAm0Qxp2

— Doris from Watford (@doris_from) July 24, 2022