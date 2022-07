NASA anuncia misión no tripulada a la Luna para finales de agosto

Artemis 1 viajará alrededor de la cara oculta de la Luna en una misión que durará entre cuatro y seis semanas.

La NASA anunció el miércoles que la primera misión no tripulada del programa estadounidense de retorno a la Luna, llamada Artemis 1, despegaría tan pronto como en agosto próximo. El directivo de la NASA, Jim Free, declaró a periodistas que la primera ventana de posibles fechas de lanzamiento para el gigantesco Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) y la cápsula acoplada Orion son el 29 de agosto, el 2 de septiembre y el 5 de septiembre.

La nave hará así el primero de una serie de vuelos con los que Estados Unidos pretende volver a la Luna con tripulación humana, establecer allí una presencia sostenida y utilizar las experiencias obtenidas para planificar un viaje a Marte en algún momento de la década de 2030. Las últimas pruebas realizadas en junio alcanzaron el 90 % de los objetivos y el miércoles Cliff Lanham, responsable de la división de vehículos espaciales, dijo que los ingenieros solucionaron fallas que causaban pérdida de hidrógeno en el sistema de lanzamiento.

Artemis 1 viajará alrededor de la cara oculta de la Luna en una misión que durará entre cuatro y seis semanas, más tiempo del que cualquier nave tripulada haya hecho sin acoplarse. Luego volverá a la Tierra más rápido y con más calor que todas las naves anteriores. También desplegará pequeños satélites denominados CubeSats destinados a desarrollar experimentos espaciales.

Our Lunar Reconnaissance Orbiter has been exploring the Moon since 2009. It has returned more data to Earth of any other planetary mission – nearly 1.4 petabytes! For perspective, that’s about half a million hours of movies. https://t.co/ZwIA8yziud

— NASA Moon (@NASAMoon) July 20, 2022