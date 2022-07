A pesar de “esfuerzos significativos”, Guatemala aún no cumple estándares para eliminar la trata de personas

El Departamento de Estado de los Estados Unidos publicó el “Informe sobre la trata de personas 2022”, que tiene como objetivo lograr un cambio positivo y alentar a los gobiernos a aumentar y mejorar sus esfuerzos contra este flagelo.

De acuerdo con el informe, Guatemala demostró un aumento general en los esfuerzos en comparación con el período del informe anterior, considerando el impacto de la pandemia de Covid-19 en su capacidad contra la trata; por lo tanto, permaneció en el Nivel 2.

“El Gobierno de Guatemala no cumple plenamente con los estándares mínimos para la eliminación de la trata, pero está haciendo esfuerzos significativos para hacerlo”, se detalló.

We are committed to working with governments around the world to improve our collective anti-trafficking efforts. The United States stands with people worldwide to #EndHumanTrafficking. @JTIP_State pic.twitter.com/IUAdyzvgLo

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) July 19, 2022