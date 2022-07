Vandalizan mural de San José y la imagen de la Virgen de Guadalupe del Cerrito del Carmen

Desconocidos dañaron la imagen de la Virgen de Guadalupe, ubicada en el Cerrito del Carmen, y también el mural de San José, elaborado en la 15 avenida y 7a. calle, zona 1.

En redes sociales se dio a conocer que desconocidos dañaron la imagen de la Virgen de Guadalupe, ubicada en el Cerrito del Carmen, y también el mural de San José, situado en la 15 avenida y 7a. calle, zona 1.

El Comité del Cerrito del Carmen denunció que atentaron contra la imagen de la virgen causando daños al azulejo. Por este motivo, se informó a la Dirección del Centro Histórico, y en conjunto con la Fundación Teoxé determinarán los trabajos que se deben realizar para su restauración. este hecho ocurrió el 14 de julio.

Jorge Corleto, destacado artista guatemalteco, denunció el sábado, 16 de julio de 2022, que el mural de san José, ubicado en el histórico tanque que lleva el mismo nombre, amaneció totalmente destruido. Obra que elaboró hace cuatro años en colaboración con el Colectivo Cultural Pie de Lana.

“Hace como 4 años en colaboración con el Colectivo Cultural Pie de Lana realicé para el Tanque de San José, sobre la 15 avenida, en mi barrio. Un mural con la imagen de San José. Hoy amaneció totalmente destruido, lamentable que el vandalismo al arte guatemalteco pase desapercibido o no nos importe si está o no está, nunca hay cámaras donde debe haber o simplemente no funcionan… Bueno yo totalmente dispuesto para volver a pintarlo, no puedo decir restaurarlo pues no dejaron nada de él”, expresó.