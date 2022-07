En temas de trata de personas no se ve a políticos ni funcionarios de primer nivel, según vicepresidente Castillo

"Lo he dicho otras veces y lo tengo que repetir, no vamos a encontrar a muchos políticos ni funcionarios de primer nivel porque esto no da votos", aseguró el vicemandatario.

En el marco de una capacitación para periodistas sobre el delito de trata de personas, el vicepresidente Guillermo Castillo Reyes dijo que en las actividades relacionadas a dicho tema no se ve a funcionarios de primer nivel.

“Lo he dicho otras veces y lo tengo que repetir, no vamos a encontrar a muchos políticos ni funcionarios de primer nivel porque esto no da votos”, dijo.

Por otra parte, el vicemandatario aseguró que este es un tema en el que “únicamente participan las instituciones que con mucha conciencia quieren apoyar a las víctimas que se están viendo afectadas”.

Además, resaltó la importancia de los medios de comunicación ya que “todos seguimos de cerca las noticias, nos informamos y estamos atentos de las publicaciones”.

“Acá el sensacionalismo pasa a un segundo plano tomando en cuenta que el factor humano es el que priva. Y en consecuencia en ello es en donde se tienen que enfocar con el propósito de que se pueda dar una intervención efectiva a las personas que están siendo afectadas”, aseveró.

La @secretariasvet realizó el taller "El Rol de los Medios de Comunicación en la Prevención de la Trata de Personas" dirigido a personal del área de comunicación social de las instituciones que integran la #CIT.

Trata de personas

Por su parte, Sandy Recinos, de la SVET, dijo que que en un 65% las víctimas de trata de personas son mujeres y añadió que por cada víctima identificada hay 20 sin identificar.

“Considerando, y todos sabemos, que la trata de personas sigue siendo un problema mundial y uno de los delitos más vergonzosos que existen, ya que priva de su dignidad a millones de personas en todo el mundo, afectando a niñas y mujeres que son el 65% de las víctimas identificadas de acuerdo al informe global 2020 presentado”, dijo.

Además, aseguró que, de acuerdo con las Naciones Unidas, “los grupos criminales obtienen beneficios de cerca de 3 mil millones de dólares al año siendo esto un negocio considerable que se aprovecha de las poblaciones mundiales más marginadas”.

"Desde la SVET estamos comprometidos en continuar fortaleciendo los conocimientos en la atención especializada y diferenciada a víctimas de trata de personas" resaltó Secretaria Ejecutiva @srecinos_

“Haciendo una relación con el presupuesto nacional en nuestro país, casi es el presupuesto del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social esta cantidad y casi es el presupuesto que el Gobierno utilizó en todos los programas utilizados en la época de pandemia”, añadió.

Mientras que Michael Barrera, Oficial de Seguridad Ciudadana de la Sección de Asuntos Internacionales contra el Narcotráfico y Aplicación de la Ley (INL, por sus siglas en inglés), aseguró que “el ejercicio ético del periodismo es un compromiso adquirido con la sociedad y con los ciudadanos que son el usuario final de información brindada.”

“Es importante el poder difundir y fortalecer los conocimientos de los comunicadores sociales en cuanto al abordaje de las víctimas de trata de personas”, dijo.

Distintas agencias del gobierno #EEUU trabajan con @GuatemalaGob p/afianzar sensibilización, prevención, asistencia y protección a víctimas de #Trata y #TráficoDePersonas.

* Con información de Lester Ramírez, Emisoras Unidas 89.7

