Benefician con fianza a guatemalteco implicado en intento de tiroteo en EE.UU.

Una alerta telefónica habría frustrado otro tiroteo masivo en EE.UU.

Al guatemalteco Julio Alvarado Dubón, detenido junto a Rolman Balcárcel (de la misma nacionalidad) por supuestamente planearon un tiroteo masivo el 4 de julio en la celebración de Independencia de Estados Unidos (EE.UU.), le fue otorgada una fianza de US $15 mil, según documentos judiciales obtenidos por el medio estadounidense ABC 8News.

Dicho medio también cita declaraciones de la abogada del Commonwealth (mancomunidad) para la ciudad de Richmond, Colette McEachin, que señaló que la política general de su oficina es liberar a las personas bajo fianza, con las condiciones apropiadas, a menos que la persona esté en riesgo de fuga o exista la preocupación de que pueda ser un peligro para la comunidad o ellos mismos, pero en este caso se opuso a la fianza.

ABC8News también cita que Alvarado Dubón está en EEUU ilegalmente debido a que su visa expiró hace 4 años, pero no tiene antecedentes penales previos. Su presentación para la audiencia de fianza está programada para el 11 de julio, pero también debe comparecer a otra audiencia programada para el 2 de agosto.

En el caso de Balcarcel se conoció que estaba ilegalmente en EE.UU. y que había sido retornado en dos ocasiones. Cabe mencionar que los dos guatemaltecos fueron acusados por la policía de Richmond, en Virginia, por supuestamente planear un atentado el 4 de julio. Sin embargo, las autoridades fueron alertadas por un ciudadano que dijo que había escuchado una conversación al respecto.

Julio Alvarado Dubon, de 52 años, fue detenido el 1 de julio, el mismo día en que la policía recibió el aviso. En tanto, un segundo sospechoso, de 38 años, fue puesto bajo vigilancia el martes, pero la policía dijo que inicialmente no tenía causa probable para arrestarlo.

Police revealed a “hero citizen” halted an alleged planned mass shooting at a Richmond, Virginia Fourth of July celebration. Authorities arrested two people and multiple weapons and hundreds of rounds of ammunition were seized.https://t.co/r6TBgJm31u pic.twitter.com/gAMZSYBTgY

— Newsweek (@Newsweek) July 6, 2022