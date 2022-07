OMS convocará al comité de emergencias ante casos de viruela del mono

Ya se han notificado más de 6 mil casos de viruela del mono en 58 países diferentes.

El secretario general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, insistió el miércoles en su preocupación por el aumento de casos de viruela del mono en el mundo y anunció que convocará al comité de emergencias para estudiar la magnitud de la crisis. “Respecto a la viruela del mono, sigo estando muy preocupado por la escala y la difusión del virus”, del que ya se notificaron más de 6 mil casos en 58 países, declaró el funcionario a la prensa en Ginebra.

El comité se reunirá, como muy tarde, en la semana del 18 de julio. El pasado 25 de junio, había considerado que el aumento de casos no justificaba la activación del máximo nivel de alerta de la organización. “El diagnóstico continúa siendo un desafío y es muy probable que haya un número importante de casos sin registrar”, subrayó Tedros.

