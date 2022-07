Migrantes se accidentan en Texas tras intentar huir de Patrulla Fronteriza

Según Minex, tres guatemaltecos resultaron heridos en el accidente vial y se presume que un connacional falleció en el lugar.

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) informó que tres migrantes guatemaltecos resultaron heridos en un accidente de tránsito que se registró en la milla 39 del condado de La Salle, en Texas. No obstante, están por confirmar si uno de los guatemaltecos falleció en el hospital.

Personal del Consulado de Guatemala en Del Río, Texas, brinda asistencia a las víctimas del hecho vial. Según se indicó, agentes de la Patrulla Fronteriza comenzaron a seguir un vehículo en el que se transportaban los connacionales junto a otras cuatro personas, quienes habrían ingresado de manera irregular al territorio estadounidense.

ANOTHER TRAGEDY: Authorities in South Texas say four #migrants have died and three other people were hospitalized in the state's second fatal human smuggling attempt this week.

What happened on I-35 in La Salle County: https://t.co/9sVz7TJeJ4 pic.twitter.com/NuCp2SWlPR

— Lane Luckie (@LaneLuckie) July 1, 2022