Covid-19: Vacunas evitaron 19.8 millones de muertes, según estudio

El Covid-19 ha causado oficialmente la muerte de 6.3 millones de personas en todo el mundo, pero la cifra real, según la OMS, podría alcanzar los 15 millones.

Un estudio publicado el viernes en la revista The Lancet Infectious Diseases reveló que las vacunas contra el Covid-19 evitaron 19.8 millones de muertes tras su introducción en diciembre de 2021. El estudio está basado en datos procedentes de 185 países y territorios, recogidos desde el 8 de diciembre de 2020 al 8 de diciembre de 2021, y es el primero que intenta evaluar los decesos evitados directamente o indirectamente tras el inicio de la campaña de inmunización contra el Covid-19.

