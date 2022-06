VIDEOS: Captan los momentos posteriores al fuerte terremoto en Afganistán

En las imágenes se observan casas derrumbadas y también a personas transportando a los heridos hacia un helicóptero.

Testigos captaron en videos los momentos posteriores al fuerte terremoto de magnitud 5.9 que golpeó este miércoles, 22 de junio, una aislada zona fronteriza del este de Afganistán, dejando más de mil muertos y 600 heridos y causando severos daños, informaron autoridades. En Paktika, la provincia más afectada junto a la de Khost, el balance “llegó a mil muertos y las cifras aumentan”, reconoció Mohammad Amin Huzaifa, responsable de Información y Cultura.

“Está lloviendo y las casas están destruidas. No hay lugar donde refugiarse ni comida. Hay gente aún atrapada entre los escombros (…) Necesitamos ayuda de inmediato”, agregó el responsable. “La gente excava y excava tumbas”, lamentó.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) precisó que el terremoto se produjo a las 01:30 horas, a una profundidad de 10 kilómetros. Afectó una zona remota del este, cerca de la frontera con Pakistán, donde la población ya vive en condiciones muy precarias. Un segundo temblor, de magnitud 4.5, sacudió la misma zona minutos después.

En las imágenes que circulan en las redes sociales se pueden ver casas derrumbadas y a habitantes de esa región rural pobre y remota transportando heridos hacia un helicóptero.

An earthquake of magnitude 6.1 killed more than 900 people in Afghanistan, disaster management officials said, with hundreds injured and the toll expected to grow as information trickles in from remote mountain villages https://t.co/hh63ZvwR6a pic.twitter.com/xUbo7XDB6y

Crowds rushed toward a helicopter after it landed in an eastern Afghanistan, where a powerful earthquake killed over 1,000 people. An interior ministry official said the aircraft were being used to reach the injured and take in medical supplies and food. https://t.co/NMGUP73a3R pic.twitter.com/BfK62ufG4R

— CBS News (@CBSNews) June 22, 2022