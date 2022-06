Ministero de Salud: “Es importante recordar nuestras medidas básicas de bioseguridad”

Esto dijo Francisco Coma al anunciar que en dos centros de hisopados se reportó una positividad por arriba del 33% y 38% en pruebas de Covid-19.

Mediante una conferencia de prensa, el ministro de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), Francisco Coma, aseguró que en dos centros de hisopado se reportó una positividad por arriba del 33% y 38% en pruebas de Covid-19.

Los centros a los que se refirió son el del Parque Central y el del mercado El Guarda, en la zona 11.

Además, recordó que es importante el lavado de manos así como practicar el distanciamiento físico.

Por otro lado, el ministro invitó a la población a que pueda completar sus esquemas de vacunación contra el Covid-19.

“Hemos observado que, si bien es cierto con esta subvariante no tenemos un incremento significativo en los porcentajes de ocupación, sí vale la pena llamar a la población que no se ha vacunado o que no ha completado sus esquemas, que lo hagan”, dijo.