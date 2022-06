Alcalde de Villa Nueva: “El que quiera hacer leña del árbol caído, que le dé”

Esto escribió el alcalde Javier Gramajo publicó en sus redes sociales en donde también indicó que "contra la fuerza de la naturaleza no hay fuerza humana, ni técnica, ni maestrías, ni doctorados que las detengan", al referirse al agujero en el km 15 de la ruta al Pacífico.

El alcalde de Villa Nueva, Javier Gramajo, compartió en sus redes sociales un mensaje en el que se refirió al tema del socavamiento ocurrido en el kilómetro 15.5 de la ruta la Pacífico la semana pasada.

El funcionario público justificó que este problema es eminentemente producto de la naturaleza y contra ella y contra las fallas geológicas, “no hay fuerza humana, ni técnica, ni maestrías, ni doctorados que las detengan”, dijo.

Por otro lado, el alcalde aseguró que desde la institución que dirige trabajarán con lo que tienen. “El que quiera hacer leña del árbol caído, que le dé; aquí la respuesta será con trabajo, trabajo y más trabajo”, dijo.

“Yo no “sueño” con la solución. Trabajo y gestiono para encontrar la solución. Mi alma y mi espíritu no conocen el miedo. Veremos el sol brillar”, mencionó.

Además, recurrió a una frase del conferencista mexicano Daniel Habif en la que, prácticamente, hace referencia a su puesto como alcalde.

“Dios me puso del lado que siempre quise estar: no me hizo de los más brillantes, sino de los más tenaces; no entre los más ilustrados, sino entre los más atrevidos; no entre los más fuertes, sino de los más comprometidos”.