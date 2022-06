Estados Unidos aprueba vacunas contra el Covid-19 para bebés y niños pequeños

“Muchos padres, cuidadores y médicos han estado esperando una vacuna para los niños más pequeños”, dijo Robert Califf, director de la FDA.

La Agencia de Medicamentos de Estados Unidos (FDA) autorizó de urgencia el viernes las vacunas contra el Covid-19 de Pfizer y Moderna para bebés y niños más pequeños. La vacuna de Moderna, en dos dosis, está autorizada con carácter de urgencia para niños de entre 6 meses y 5 años, mientras que la de Pfizer, esta en tres dosis, fue aprobada para menores de entre 6 meses y 4 años. Este es el último grupo de edad que aún no había recibido protección en Estados Unidos.

Today, we authorized emergency use of the Moderna COVID-19 Vaccine and the Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine for the prevention of COVID-19 to include use in children down to 6 months of age. https://t.co/DFnvVyQ8n6 pic.twitter.com/mXuN3oqZaa

— U.S. FDA (@US_FDA) June 17, 2022