Alcalde detalla dictamen preliminar por el hundimiento en Villa Nueva

“Eso no fue de un día para otro, la falla tiene mucho tiempo de estar ahí. Incluso en el terremoto del 76, esa parte de Villa Nueva quedó incomunicada y esa es la falla de Catalina”, dijo Gramajo.

Respecto al tiempo que tomarán las reparaciones y habilitar de nuevo la ruta, no indicó un tiempo específico. La primera fase, en la ruta crítica, se deberá estabilizar el terreno para garantizar que se pueda movilizar un puente Bailey.

Debido a las lluvias persistentes que se registraron ayer en el sector, hasta este día un equipo de la Dirección de Agua y Saneamiento de la municipalidad de Villa Nueva ingresará a un drenaje colindante al agujero para evaluar la zona.

“El día de ayer fue un día netamente técnico utilizando equipo para ver cavernas, drenajes y la situación en ese sector. Hoy ya hay acciones”, dijo Gramajo.

Indicó además, que ya solicitó a la administración de la Vía Alterna al Sur (VAS) que facilitara a los usuarios una tarifa de emergencia. “Ya tuve comunicación con sus personeros”, especificó.

No obstante, fijar una tarifa no es una decisión municipal y según el jefe edil se hizo la petición a la empresa, pero no propuso a los administradores una cantidad específica.

Impacto en el tránsito vehicular

El portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), Amílcar Montejo, informó que las unidades de Villa Nueva, San Miguel Petapa, Villa Canales, Mixco, Santa Catarina Pinula y Guatemala, unieron esfuerzos para regular la movilidad en los corredores vehicular.

Tras el primer día del cierre en el tramo en ruta al Pacífico, Montejo dijo que se habilitaron carriles reversibles y el tránsito avanzó, pero siguen atentos a las acciones en horas de la tarde y noche cuando la circulación aumenta.

Para el segundo día de la emergencia, el portavoz dijo que ya se está más informado técnicamente del socavamiento y mejoró la circulación gracias a que desde ayer se comunicaron las vías alternas.

La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) informó sobre las rutas alternas y ofreció una herramienta en Google maps a la que se puede acceder en este enlace.

El director de COVIAL afirmó que podrían instalarse dos puentes Bailey para agilizar el paso en el kilómetro 15.5. Sin embargo, según dijo, todo depende del análisis que aún se está haciendo.