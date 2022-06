Pandora LATAM finaliza su relación comercial con Mohinani Group S.A.

Pandora LATAM finalizó su relación comercial con Mohinani Group Guatemala, S.A. y MA Group, S.A., operadores de franquicias de la marca en Guatemala.

Desde el 7 de junio de 2022, Pandora Latam decidió finalizar su relación comercial de manera oficial y definitiva con Mohinani Group S.A., la cual operaba tiendas de franquicia de la marca en Panamá, Guatemala y Uruguay.

Pandora es la mayor marca de joyería del mundo. La empresa diseña, fabrica y comercializa joyas acabadas a mano con materiales de alta calidad a precios asequibles. Las alhajas de la compañía se venden en más de 100 países a través de 6 mil 700 puntos de venta, incluidos más de 2 mil 600 concept stores.

