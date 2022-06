Cumbre de las Américas: Biden llama a América Latina a resolver discrepancias en democracia

La democracia "es el ingrediente esencial para el futuro", aseguró el mandatario estadounidense, quien destacó que los desacuerdos se pueden solucionar "con mutuo respeto y diálogo".

El presidente estadounidense, Joe Biden, afirmó este miércoles que los desacuerdos se pueden solucionar en democracia “con mutuo respeto y diálogo”, al inaugurar la Cumbre de las Américas boicoteada por varios dirigentes de la región por discrepancias con Washington. Agregó que la democracia “es el ingrediente esencial para el futuro”, afirmó el presidente en Los Ángeles, la ciudad que alberga la mayor comunidad hispana de Estados Unidos.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, reprocha a la Casa Blanca haber excluido a los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela, a los que Washington no ha invitado por considerar que incumplen los estándares democráticos.

