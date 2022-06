“La sociedad civil es un actor muy importante… una voz que incluimos”

En el marco de la Cumbre de las Américas, que se realiza en Los Ángeles, Estados Unidos, la vocera en español del Departamento de Estado, Kristina Rosales, habló con Publinews acerca de esta actividad.

Publicidad

¿Cómo han sido los primeros días de la Cumbre de las Américas?

Durante los últimos días, hemos estado acompañando varios foros que han estado en el ámbito de la sociedad civil, del sector privado, las reuniones entre jóvenes emprendedores de la región. La idea es abordar los desafíos que tenemos hoy en día en el hemisferio, como la prosperidad económica, el cambio climático, la crisis migratoria y las grietas que ha dejado el Covid-19.

¿Qué se puede esperar de estos días restantes de la Cumbre?

Bueno, muchísimas cosas; obviamente, van a haber varias reuniones, tanto a nivel regional como bilateral. Aparte de eso, se van a estar anunciando varias acciones por parte del presidente Joe Biden y la vicemandataria Kamala Harris. También cómo podemos alinear a los líderes de la región y el sector privado para tener una agenda económica más renovada. Además, se espera hablar del tema de la migración… De hecho, se hará una declaración específica en relación con esta problemática y de cómo podemos ayudarnos. También están los temas de la salud y del Covid-19, los desafíos climáticos y la seguridad alimentaria.

¿Pesan las inasistencias de algunos jefes de Estado a la Cumbre?

Lo más importante, aquí, para nosotros, es obviamente tener la participación de las delegaciones. Claro que sabemos de que son algunos presidentes los que no van a estar participando; por ejemplo, está el caso del presidente Manuel López Obrador, entre otros, pero eso no significa que no va a haber una participación de la delegación o de algún representante de esos países. Es sumamente importante la caracterización de quien no viene o asiste. Es importante la presencia de las delegaciones.

¿Cuál importancia tiene la sociedad civil en este tipo de cumbre?

La sociedad civil tiene un papel y un rol sumamente importantes. Son actores principales que incluimos en nuestras conversaciones, justamente, para tener esa voz ciudadana, que nos pueden ayudar a tomar mejores decisiones a nivel gubernamental para mejorar la calidad de vida de los pueblos latinoamericanos en general. Inclusive, realmente, la sociedad civil ha jugado un rol muy importante en estos dos últimos días como en temas de prosperidad económica. Escuchar la voz de la mujer y buscar oportunidades e igualdad al acceso de trabajo y mejorar la situación de los ciudadanos, con el propósito de evitar la migración de manera ilegal. Esto va apoyado con el anuncio que hizo la vicepresidenta Harris del paquete de más de US$3 mil millones que se han generado en inversiones y el ingreso de empresas en Centroamérica.

En las Américas, el sector privado y la sociedad civil tienen un rol fundamental qué jugar fomentando la inclusión de las mujeres. Fue muy grato acompañar a @VP en el lanzamiento de “In Her Hands”, una nueva iniciativa de económico para América Central-BAN https://t.co/ZyGK59qQEf pic.twitter.com/jVnkRDvlOD — Brian A. Nichols (@WHAAsstSecty) June 8, 2022

¿Cuál mensaje se les puede dar a los guatemaltecos sobre lo que se espera de esta cumbre?

Estamos en un año particularmente complicado en el contexto en que estamos enfrentando problemas económicos y sociales en la región. Obviamente, también esto afecta a muchas personas de Guatemala en el sentido de que, después del Covid-19 y con la crisis económica que se vino, ha propiciado muchas migraciones, la inestabilidad política, la económica y también la individual. El mensaje es que estamos desempeñando un trabajo para que las condiciones de vida mejoren y que las personas tengan una mejor prosperidad económica y una mejor vida, también reconsiderar el camino que está tomando el país en otros temas como la salud, el clima y hasta en el tema específico de la lucha anticorrupción.

El presidente Biden tiene una agenda ambiciosa para la Cumbre de las Américas, y Estados Unidos anunciará nuevas acciones en cinco áreas: Economía, Migración, Salud, Clima y Seguridad Alimentaria. pic.twitter.com/LobjwNFOAP — USA en Español (@USAenEspanol) June 7, 2022

(Visited 28 times, 28 visits today)

Publicidad