Líder de iglesia se declara culpable de abuso sexual a menores

“Como líder de La Luz del Mundo, Naasón Joaquín García usó su poder para aprovecharse de los niños", precisaron las autoridades de justicia.

Naasón Joaquín García, quien se desempeña como líder de la iglesia La Luz del Mundo, se declaró culpable este viernes de al menos tres cargos relacionados con abuso sexual a menores, informó el fiscal general de California, Rob Bonta.

El fiscal indicó que el acuerdo de culpabilidad para el llamado “Apóstol de Jesucristo” contiene múltiples delitos graves de agresión sexual que involucran a tres menores de edad. García, de 53 años, enfrentó 19 cargos que incluían violación sexual a menores, tráfico humano y posesión de pornografía infantil.

As the leader of La Luz del Mundo, Naasón Joaquín García used his power to take advantage of children. He relied on those around him to groom congregants for sexual assault.

Today’s conviction sends a clear message that sexual exploitation is never acceptable in CA.

— Rob Bonta (@AGRobBonta) June 3, 2022