VIDEO: Disfrazado y en silla de ruedas, hombre intenta manchar con pastel la Mona Lisa

Un hombre disfrazado y que simulaba estar en silla de ruedas intentó manchar con pastel de crema la famosa pintura de la Mona Lisa, exhibida en el museo del Louvre, en París, Francia. Personas que atestiguaron el hecho captaron los momentos posteriores al mismo, mostrando a otro hombre, quien parece ser un guardia de seguridad, limpiando el cristal blindado que protege la obra.

Un usuario de Twitter identificado como (@lukeXC2002) explicó que el sujeto se levantó de la silla de ruedas y golpeó el cristal antes de arrojar el pastel. El internauta publicó, además, otro video en el que se ve al hombre de pie junto a su silla de ruedas, mientras es escoltado hacia la salida. “Hay personas que están destruyendo la Tierra (…) Los artistas, piensen en la Tierra. Por eso lo he hecho. Piensen en el planeta”, dice el sujeto, en francés, vestido de blanco, con gorra y peluca. Otras imágenes muestran la silla de ruedas detrás del cordón de seguridad que separa la obra del siglo XVI de los visitantes. Ninguna foto o video captó el incidente en sí mismo.

Can anybody translate what ole dude was saying as they where escorting him out?😂 pic.twitter.com/Uy2taZ4ZMm

— Lukeee🧃 (@lukeXC2002) May 29, 2022