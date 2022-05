Huracán Agatha alcanzaría categoría 3, confirma México

Autoridades de los estados de Oaxaca, Guerrero y Chiapas pusieron en marcha desde el sábado acciones preventivas.

El huracán Agatha se fortalecía rápidamente este domingo en aguas del Pacífico de México mientras avanzaba hacia la costa suroeste del país, adonde podría llegar convertido en un ciclón de categoría 3, pronosticó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

A las 15h00 local, Agatha había ascendido a categoría 2 de 5 en la escala de Saffir-Simpson, y se ubicaba 295 kms al suroeste de Puerto Ángel en México, con vientos máximos sostenidos de 175 kms por hora, mientras avanza al noreste a 4 kms por hora, según el más reciente reporte del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC).

La elevada temperatura del mar frente a las costas de los sureños estados mexicanos de Oaxaca y Guerrero -arriba de los 31 grados- y la lentitud de su desplazamiento podrían impulsar a Agatha hasta categoría 3, con vientos de 178 a 200 kms por hora, estimó Alejandra Méndez, coordinadora general del SMN en una videoconferencia.

Agatha es el primer huracán de la temporada en el Pacífico mexicano. Autoridades de los estados sureños de Oaxaca, Guerrero y Chiapas pusieron en marcha desde el sábado acciones preventivas como protección de inmuebles cercanos a la costa y llamados a la población que vive en zonas vulnerables para resguardarse en áreas seguras, reportaron medios locales.

También cerraron los puertos en Oaxaca y Guerrero y alertaron a quienes navegan en la zona de influencia del fenómeno a “extremar precauciones” por vientos fuertes y oleaje elevado

En el área de Puerto Escondido y Huatulco, destinos populares entre europeos y estadounidenses amantes del surf, se habilitaron 203 refugios temporales, con capacidad para 26.800 personas, así como algunos hoteles para guarecer a 5.240 turistas identificados, informó un vocero del sistema de Protección Civil.

